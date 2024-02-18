Тот факт, что российская армия смогла отразить летнее контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленное Западом, отчетливо демонстрирует превосходство российского военного искусства над «натовским».
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