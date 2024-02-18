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Генштаб: Отражение наступления ВСУ показало превосходство РФ над НАТО

Генштаб: Отражение наступления ВСУ показало превосходство РФ над НАТО

Тот факт, что российская армия смогла отразить летнее контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ), подготовленное Западом, отчетливо демонстрирует превосходство российского военного искусства над «натовским».

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