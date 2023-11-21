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Губернатор Кузбасса проинспектировал строительство первого за Уралом экодука

Губернатор Кузбасса проинспектировал строительство первого за Уралом экодука

Сооружения станет частью Северо-западного объезда города Кемерово.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев побывал на строительной площадке Северо-западного объезда города Кемерово, где оценил один из объектов – первый за Уралом экодук.

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