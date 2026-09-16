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Татар-информ

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Фисенко рассказал о драке в ночном клубе с министром спорта Владивостока

Фисенко рассказал о драке в ночном клубе с министром спорта Владивостока

Фото: ak-bars.ru Экс-форвард ряда клубов КХЛ Михаил Фисенко рассказал о случае, произошедшем в ночном клубе Владивостока.

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