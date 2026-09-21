В разных отраслях экономики Москвы работают 1,3 млн ИТ-специалистов

Количество ИТ-специалистов разных отраслей в Москве достигло 1,3 миллиона человек. Об этом на 11-м Московском финансовом форуме сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева в ходе сессии «Кадровый ресурс: от прогнозирования потребности к повышению производительности».