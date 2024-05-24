Путин подписал указ об изъятии американских активов в России

Samarium Не знаю, можно ли отрезвить безумцев, коими и является в настоящее время запад....Но денежки эти твари безусловно боготворят и это будет для них весьма и весьма болезненное ощущение...

ВМ Вениамин Мельников указ о изъятии или о намерении изъятия? Почему мы размещали свои активы где то,а не в развитие своей экономики?