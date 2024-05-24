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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин подписал указ об изъятии американских активов в России

Путин подписал указ об изъятии американских активов в России

В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба в случае изъятия российских активов в США.

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Комментарии
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Samarium
Не знаю, можно ли отрезвить безумцев, коими и является в настоящее время запад....Но денежки эти твари безусловно боготворят и это будет для них весьма и весьма болезненное ощущение...
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6 час.
ВМ
Вениамин Мельников
указ о изъятии или о намерении изъятия? Почему мы размещали свои активы где то,а не в развитие своей экономики?
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4 час.
николай николай
А раньше нельзя было ? Плохо то что , воровать будут больше и единаросы оклады себе повысят .
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2 час.

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