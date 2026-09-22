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Ивановские новости

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ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала»

ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала»

ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала», которая могла бы снизить стоимость для российских потребителей на 40–100 долларов за тонну.

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