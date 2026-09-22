ФАС не согласовала новую формулу цены на алюминий от «Русала», которая могла бы снизить стоимость для российских потребителей на 40–100 долларов за тонну.
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