"Информационная пушка": Мезюхо высказался о возможности "русского следа" в смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*

Политолог Иван Мезюхо высказался о возможности "русского следа" в смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*: " Я не исключаю того, что вскоре в медиа может быть развёрнута информационная пушка в виде заявлений".
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