Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 536 подписчиков

"Информационная пушка": Мезюхо высказался о возможности "русского следа" в смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*

"Информационная пушка": Мезюхо высказался о возможности "русского следа" в смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*

Политолог Иван Мезюхо высказался о возможности "русского следа" в смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*: " Я не исключаю того, что вскоре в медиа может быть развёрнута информационная пушка в виде заявлений".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Svetlana Kuzmina
Если некоторые в США и Европе считают, что это сделала Россия, то разубеждать этих недоумков не надо. России нужно гордится, что наши &quot;Петров и Баширов&quot; сумели обезвредить Грэма на территории США🤣.
Ответить
4 н.