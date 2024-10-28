Ильшат Аминов: Казань готова проводить мировые события любого уровня

Казань готова проводить мировые события любого уровня при самых высоких инфраструктурных запросах. Такое мнение «Татар-информу» выразил гендиректор телерадиокомпании ТНВ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.
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