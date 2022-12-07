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Джорджина после 6:1: «Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира 90 минут»

Джорджина после 6:1: «Как жаль, что мы не смогли насладиться лучшим игроком мира 90 минут»

Джорджина Родригес расстроена, что Криштиану Роналду не сыграл 90 минут вчера. Нападающий остался в запасе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) и вышел на замену на 73-й минуте.

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