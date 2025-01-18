Уникальная практика, которая улучшит вашу жизнь навсегда

Чтобы почувствовать себя здесь и сейчас, замедлиться, успокоить бешеный ритм своей жизни и чтобы принести миру благодарность, нужно проделать такую практику: выделите всего 1 минуту перед вашей трапезой и подумайте обо всём хорошем, что произошло за этот день, или только произойдёт… Уникальная практика для изменения вашей жизни Чтобы почувствовать себя здесь и сейчас, замедлиться, успокоить бешеный ритм своей жизни и чтобы принести миру благодарность, нужно проделать такую практику: выделите всего 1 минуту перед вашей трапезой и подумайте обо всём хорошем, что произошло за этот день, или только произойдёт… Поблагодарите мир за щедрый стол.
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