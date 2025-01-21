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Царьград

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Пожар в Ялте: загорелись три дома, площадь возгорания достигла 250 кв. м.

Пожар в Ялте: загорелись три дома, площадь возгорания достигла 250 кв. м.

В Ялте на улице Кирова вспыхнул пожар, охвативший один одноэтажный и два трёхэтажных дома. Площадь возгорания составила 250 кв.

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