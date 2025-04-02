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Военное обозрение

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ВСУ выстраивают линию обороны Юрковка-Новоандреевка, опасаясь выхода армии России к ключевой дороге в районе запорожского Орехова

ВСУ выстраивают линию обороны Юрковка-Новоандреевка, опасаясь выхода армии России к ключевой дороге в районе запорожского Орехова

Для киевского режима каждый метр продвижения ВС РФ на этом участке крайне болезненный, так как теряется контроль над ресурсами крупнейшего марганцевого месторождения.

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