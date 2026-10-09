"Наследство от Советского Союза": Почему даты-центры стали лёгкими целями для ВСУ

В ночь на 8 и 9 октября украинские беспилотники совершили серию атак на ключевые объекты цифровой инфраструктуры компании "Яндекс" в ЦФО.
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