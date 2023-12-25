CNN: военный эксперт Шмидт предупредил о заморозке украинского конфликта

Конфликт на Украине приостановят, а через несколько лет разрешат путем переговоров. Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт дал такой прогноз телеканалу CNN.
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