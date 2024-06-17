"Брошенные жены": как живут узбекские женщины, мужья которых завели вторую семью в России

С Мадиной я случайно разговорилась на рынке в небольшом городке Ургут в Узбекистане. Мы с друзьями заехали туда, чтобы пофотографировать местный колорит.
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