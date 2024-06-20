Боец Мияги почти неделю в одиночку оборонял позицию под Угледаром

Боец с позывным Мияги на Угледарском направлении почти неделю в одиночку оборонял позицию. Как пишет RT, во время штурма он под разрывами кассет, миномётным обстрелом и атаками дронов прорвался на мотоцикле на брошенную вражескую позицию и оборонял её почти неделю.
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