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Паста Амосова – для сердца, сосудов и иммунитета

Паста Амосова – для сердца, сосудов и иммунитета

Свое название чудесная смесь получила от фамилии ее автора – знаменитого ученого хирурга Амосова. Его паста является настоящим кладезем естественных витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, необходимых для полноценной работы организма.

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