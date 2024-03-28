Обмен Навального* на Вадима Красикова активно лоббировала Клинтон – WSJ

Российского оппозиционного политика Алексея Навального* планировали обменять на сотрудника спецслужб Вадима Красикова, который отбывает пожизненный срок за ликвидацию в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
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