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Блог частного инвестора

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Tesla обещает более дешевые автомобили в первой половине года

Tesla обещает более дешевые автомобили в первой половине года

Tesla заявила, что планирует выпустить новые, более дешевые модели электромобилей в первой половине 2025 года, а в июне начнет тестировать платную услугу автономного автомобиля, что вызвало энтузиазм у инвесторов и затмило квартальные результаты, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

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