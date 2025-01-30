Tesla обещает более дешевые автомобили в первой половине года

Tesla заявила, что планирует выпустить новые, более дешевые модели электромобилей в первой половине 2025 года, а в июне начнет тестировать платную услугу автономного автомобиля, что вызвало энтузиазм у инвесторов и затмило квартальные результаты, которые не оправдали ожиданий Уолл-стрит.