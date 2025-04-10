В России предложили запретить проведение работодателями субботников

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову просьбу рассмотреть возможность введения запрета на проведение работодателями субботников с обязательным участием сотрудников .
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