Военное обозрение

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Парламент Болгарии одобрил передачу Украине снятых с длительного хранения советских БТР-60

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине снятых с длительного хранения советских БТР-60

Украинская армия получит на вооружение бронетранспортеры советского образца, поставку техники обеспечит Болгария.

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Владимир Самборский
Спасибо вам, &quot;братушки&quot;! Россия вашу помощь никогда не забудет!
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