Сильные снегопады ожидаются в горах Сочи

По прогнозам синоптиков, на высоте более 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно.Метеорологи прогнозируют, что до конца суток 8 января, а также в ночные часы и до конца дня 9 января в горах Сочи ожидается снегопад.
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