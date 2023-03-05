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Видео удушающего в бое Рахмонов – Нил

В рамках UFC 285 в Лас-Вегасе состоялся бой полусредневесов Шавката Рахмонова и Джеффа Нила. Победил удушающим приемом в третьем раунде боец из Казахстана.

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