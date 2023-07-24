Вот умеет Батька внимание привлечь, не отнять. Нос по ветру держать – тоже не отнимешь мастерства. Стоило Владимиру Владимировичу на прошлой неделе катком проехать по полякам, раскрыв их детские планы по аннексии Западной Украины и организации провокаций против Белоруссии под флагом польско-литовко-украинского Корпуса … Александр Лукашенко немедленно проводит закрытое совещание Совбеза.
Как ЧВК «Вагнер» на экскурсию в Польшу ходил …
Комментарии
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Федор Орлов
"...то с Белоруссией есть вопросы и главная проблема по имени Батька. У которого дела в государстве не блистательные, а если Россия будет посрамлена на поле переговорного процесса по Украине – шанс на политическую дестабилизацию в Минске становится выше среднего". В Белоруссии проблемы "Батька" а "Россия посрамлена" это что ? Так автор считает ? Так вот у Белоруссии нет ошибок а Россия ни когда не будет посрамлена.😀
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15 час.
Traveller
Ну не нравится афтырю руководитель Белоруссии!!! До кишечных колик не нравится!!! Ну всё в Белоруссии плЁхо. И действия Президента "неуклюжие" на фоне "блестящих" у российского. Только вот решительности у тамошнего Президента куда как больше, чем у российского. И давно бы не было строений на Банковой, и ПМР давно бы была составной частью России, если бы кое-кто ради "своих" (которых "не сдаю"!) не играл в поддавки с озверевшим кровавым евреем из кУева.
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14 час.
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