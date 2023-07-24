Как ЧВК «Вагнер» на экскурсию в Польшу ходил …

"...то с Белоруссией есть вопросы и главная проблема по имени Батька. У которого дела в государстве не блистательные, а если Россия будет посрамлена на поле переговорного процесса по Украине – шанс на политическую дестабилизацию в Минске становится выше среднего". В Белоруссии проблемы "Батька" а "Россия посрамлена" это что ? Так автор считает ? Так вот у Белоруссии нет ошибок а Россия ни когда не будет посрамлена.😀

Traveller

Ну не нравится афтырю руководитель Белоруссии!!! До кишечных колик не нравится!!! Ну всё в Белоруссии плЁхо. И действия Президента "неуклюжие" на фоне "блестящих" у российского. Только вот решительности у тамошнего Президента куда как больше, чем у российского. И давно бы не было строений на Банковой, и ПМР давно бы была составной частью России, если бы кое-кто ради "своих" (которых "не сдаю"!) не играл в поддавки с озверевшим кровавым евреем из кУева.