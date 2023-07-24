ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Бедная Галя, ещё и свекруху пригрела после всех избиений. Хорошо,хоть сообразила уйти от тирана.Как все
  • Элеонора Коган
    Довёл жену,и поделом его.Как все
  • Николай Николаевич
    Простите,а небо Европы для наших самолётов уже открыли? Нет? Ну и кто и кого куда пошлёт? Подсказать? Или сами,наконе...Русские братушки,...

Как ЧВК «Вагнер» на экскурсию в Польшу ходил …

Как ЧВК «Вагнер» на экскурсию в Польшу ходил …

Вот умеет Батька внимание привлечь, не отнять. Нос по ветру держать – тоже не отнимешь мастерства. Стоило Владимиру Владимировичу на прошлой неделе катком проехать по полякам, раскрыв их детские планы по аннексии Западной Украины и организации провокаций против Белоруссии под флагом польско-литовко-украинского Корпуса … Александр Лукашенко немедленно проводит закрытое совещание Совбеза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Орлов
&quot;...то с Белоруссией есть вопросы и главная проблема по имени Батька. У которого дела в государстве не блистательные, а если Россия будет посрамлена на поле переговорного процесса по Украине – шанс на политическую дестабилизацию в Минске становится выше среднего&quot;. В Белоруссии проблемы &quot;Батька&quot; а &quot;Россия посрамлена&quot; это что ? Так автор считает ? Так вот у Белоруссии нет ошибок а Россия ни когда не будет посрамлена.😀
Ответить
15 час.
Traveller
Ну не нравится афтырю руководитель Белоруссии!!! До кишечных колик не нравится!!! Ну всё в Белоруссии плЁхо. И действия Президента &quot;неуклюжие&quot; на фоне &quot;блестящих&quot; у российского. Только вот решительности у тамошнего Президента куда как больше, чем у российского. И давно бы не было строений на Банковой, и ПМР давно бы была составной частью России, если бы кое-кто ради &quot;своих&quot; (которых &quot;не сдаю&quot;!) не играл в поддавки с озверевшим кровавым евреем из кУева.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх