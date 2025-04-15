Порошенко* обвинил офис Зеленского в узурпации власти

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко* выступил с обвинениями в адрес офиса Владимира Зеленского, заявив, что власти злоупотребляют военным положением для узурпации власти.
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