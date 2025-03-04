13-19 января 1990 года кровавые дни в истории азербайджанской столицы: целую неделю в городе происходили масштабные погромы и убийства бакинских армян.
Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами
Комментарии
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вячеслав костандов
Автор, в своем документально-художественном произведении отчасти не прав. Почему документальном - потому что основано на реальных событиях, почему художественнном - несколько нарушена хронология действий. По свидетельству моего двоюродного брата, выезжал из Баку 19 января паромом в Красноводск, проход к которому держало оцепление солдат СССР. 18-19 января по свидетельству Ивановой Офелии - вдове помощника комендата Баку, убитого на улицах мятежного города, - эвакуацию гражданского населения: жен, детей семей военнослужащих с ул. Бакиханова, осуществляли военномслужащие бакинского гарнизона на БТРах в воинские части, из которых их перевозили в военные аэоропорты и эвакуировали в разные города СССР. Стало быть войска вошли в Баку 18-19 января, когда бесноватые начали геноцид русского населения. Жесткая тактика подавления была применена 19 января, отчего этот день и внесен в историю Азербайджана как траурная дата массового убийства восставших. К истории вопроса обращаться не буду. Достаточно внимательно изучить Библию с ее картами Древнего мира, где даже упоминания Азербайджана нет и такого народа также нет. Народ был назван по присоеденному к СССР В.И.Лениным части Ирана, называемой Северным Азербайджаном, населенного турками и персами. Даже Баку не был заселен турками. Разработками нефти занимались французы, англичане. Анклавно Нагорный Карабах сохранился до 150 000 человек в Советское время из-за ползучей экспансии турок из Северной части в глубину бывшего Урарту, разграбленного младотурками начиная с IХ века окончательно к 1915 году - генациду армян в Османской империи. В.И.Ленин поддержал младотурков, которые оказывали содействие России в Туркестане в борьбе с басмачами. Таким же образом сохранилась Нахичеванская автономия, постепенно заселенная турками с вытеснением армянского населения. Южный Азербайджан как суверенная часть Ирана (Персии) до сих пор существует.
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1 д.
Анатолий Рябенко
Турки много лет как морочили мозги окружающим народам так и продолжают до сих пор. Азербайджан одно из многих территорий находится в такой же турецкой лапой. Это будет долго нудно и беспощадно. Дурость руководства Азербайджана загубит свою не так давно возникшую молодую народность в духе басмачества и религиозной вражды под турецкой экспансией. Так азеры не хотят жить мирно с более развитой цивилизацией России и со временем отуречатся, получится говно и нация исчезнет.
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1 д.
igor kim
Россия сделала большую ошибку, завоевывая густо населенный южный Кавказ. Для нее было бы лучше, чтобы эти народы сами решали свои проблемы. Теперь они считают Россию, которая все время им помогала, своим врагом. Кроме того, Россия получила на свою голову от этих народов очень много ненужных ей проблем, которые не знает как решить.
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21 час.
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