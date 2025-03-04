Как сволочи стали шахидами, а погибшие советские солдаты — свиньями и садистами

вячеслав костандов

Автор, в своем документально-художественном произведении отчасти не прав. Почему документальном - потому что основано на реальных событиях, почему художественнном - несколько нарушена хронология действий. По свидетельству моего двоюродного брата, выезжал из Баку 19 января паромом в Красноводск, проход к которому держало оцепление солдат СССР. 18-19 января по свидетельству Ивановой Офелии - вдове помощника комендата Баку, убитого на улицах мятежного города, - эвакуацию гражданского населения: жен, детей семей военнослужащих с ул. Бакиханова, осуществляли военномслужащие бакинского гарнизона на БТРах в воинские части, из которых их перевозили в военные аэоропорты и эвакуировали в разные города СССР. Стало быть войска вошли в Баку 18-19 января, когда бесноватые начали геноцид русского населения. Жесткая тактика подавления была применена 19 января, отчего этот день и внесен в историю Азербайджана как траурная дата массового убийства восставших. К истории вопроса обращаться не буду. Достаточно внимательно изучить Библию с ее картами Древнего мира, где даже упоминания Азербайджана нет и такого народа также нет. Народ был назван по присоеденному к СССР В.И.Лениным части Ирана, называемой Северным Азербайджаном, населенного турками и персами. Даже Баку не был заселен турками. Разработками нефти занимались французы, англичане. Анклавно Нагорный Карабах сохранился до 150 000 человек в Советское время из-за ползучей экспансии турок из Северной части в глубину бывшего Урарту, разграбленного младотурками начиная с IХ века окончательно к 1915 году - генациду армян в Османской империи. В.И.Ленин поддержал младотурков, которые оказывали содействие России в Туркестане в борьбе с басмачами. Таким же образом сохранилась Нахичеванская автономия, постепенно заселенная турками с вытеснением армянского населения. Южный Азербайджан как суверенная часть Ирана (Персии) до сих пор существует.