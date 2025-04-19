🚀 Хакатон 3.0 в Сириусе: 100 студентов бросили вызов реальным задачам! В федеральной территории Сириус вчера стартовал третий ежегодный хакатон для учащихся Колледжа и Университета «Сириус».
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🚀 Хакатон 3.0 в Сириусе: 100 студентов бросили вызов реальным задачам! В федеральной территории Сириус вчера стартовал третий ежегодный хакатон для учащихся Колледжа и Университета «Сириус».