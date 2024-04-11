Стало известно об обращении директора Заворотнюк. Почему она просит «не верить»?

Когда Анастасия Заворотнюк абстрагировалась от своих коллег и от светского общества, чтобы уделить больше внимания себе и своему здоровью, публика подняла бунт в социальных сетях, пытаясь узнать, что именно происходит с любимой актрисой.
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