Служебная собака по кличке Шериф помогла раскрыть преступление на Смоленщине

У 36-летнего мужчины из квартиры пропали телевизор, электроплита и наручные часы В Смоленске служебная собака по кличке Шериф помогла раскрыть преступление, которое произошло в общежитии на улице Шевченко.
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