В Подольске на станции произошел пожар

Возле железнодорожной станции Львовская в Подольске загорелся рынок площадью 800 квадратных метров. Пожар начался после взрыва газового баллона в торговом помещении, где продавали еду быстрого приготовления.
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