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В Ростовской области мужчина, расстрелявший семью из четырёх человек, может сесть на пожизненное

В Ростовской области мужчина, расстрелявший семью из четырёх человек, может сесть на пожизненное

Расследование уголовного дела, которое длилось больше года, завершилось.Стало известно, что в городе Новошахтинске завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Машонского, который летом прошлого года расстрелял семью из четырёх человек.

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