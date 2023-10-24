В Ростовской области мужчина, расстрелявший семью из четырёх человек, может сесть на пожизненное

Расследование уголовного дела, которое длилось больше года, завершилось.Стало известно, что в городе Новошахтинске завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Машонского, который летом прошлого года расстрелял семью из четырёх человек.
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