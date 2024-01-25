Видео: испытания двигателя RS-25 для сверхтяжелой ракеты SLS

Испытания двигателя RS-25 / © NASA Television По информации NASA, серия из 12 испытаний предназначена для подготовки к миссии «Артемида V», которая может отправиться на Луну в 2029 году и предполагает посадку на нее.
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