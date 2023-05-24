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Полицейские задержали мошенника за обман подмосковных пенсионеров

Полицейские задержали мошенника за обман подмосковных пенсионеров

Сотрудники полиции из подмосковного горокруга Жуковский задержали в Москве 28-летнего местного жителя по подозрению в причастности к серии мошеннических действий, совершенных на территории столичного региона.

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