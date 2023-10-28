Белый дом назвал удары США по объектам в Сирии предупреждением для Ирана

Авиаудары США по складам с оружием и боеприпасами в Сирии, принадлежащим, как утверждается, Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные части иранских ВС), были «предупреждающим сигналом» для Тегерана.
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