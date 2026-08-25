Немкин: одна из главных проблем развития ИИ — стоимость инфраструктуры и дефицит современных графических ускорителей

До конца сентября Правительство должно разработать критерии для разграничения оборудования, используемого в сфере искусственного интеллекта, и оборудования для майнинга, а одновременно с этим до конца года будут подготовлены инициативы по предоставлению налоговых льгот при покупке ИИ-оборудования и внедрению других стимулирующих мер, заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).