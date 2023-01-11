Психолог объяснила, почему возникает посленовогодняя депрессия и как от нее избавиться

После Нового года у человека может возникнуть ощущение, что снова не сбылись грандиозные мечты. О том, как избежать посленовогодней депрессии и что делать, если она все-таки появилась, «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.
После Нового года у человека может возникнуть ощущение, что снова не сбылись грандиозные мечты. О том, как избежать посленовогодней депрессии и что делать, если она все-таки появилась, «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.
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