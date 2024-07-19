Можно ли есть кожуру киви?

Киви — необычный плод, который может ввести в заблуждение. Киви — вкусный экзотический плод, однако, всегда встает вопрос: нужно ли есть кожуру? Чаще всего мы ее срезаем и выкидываем, а съедаем только зеленую часть киви.
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