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Можно ли есть кожуру киви?

Можно ли есть кожуру киви?

Киви — необычный плод, который может ввести в заблуждение. Киви — вкусный экзотический плод, однако, всегда встает вопрос: нужно ли есть кожуру? Чаще всего мы ее срезаем и выкидываем, а съедаем только зеленую часть киви.

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