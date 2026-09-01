Что класть в казан первым — мясо или лук: спор, который решает не рецепт, а температура

Самый жаркий кухонный спор – что класть в казан первым, мясо или лук – разбивается о физику нагрева. От выбора порядка зависит, получится ли у плова та глубина вкуса или он превратится в банальную тушеную смесь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым