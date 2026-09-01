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Что класть в казан первым — мясо или лук: спор, который решает не рецепт, а температура

Что класть в казан первым — мясо или лук: спор, который решает не рецепт, а температура

Самый жаркий кухонный спор – что класть в казан первым, мясо или лук – разбивается о физику нагрева. От выбора порядка зависит, получится ли у плова та глубина вкуса или он превратится в банальную тушеную смесь.

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