Сотрудники полиции Республики Башкортостан посещают места захоронения милиционеров - ветеранов Великой Отечественной войны

Имена ветеранов Великой Отечественной войны, сменивших солдатские шинели на милицейские и вставших на стражу безопасности Нефтекамска, вписаны золотыми буквами в летопись не только милиции-полиции, но и всего города.
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