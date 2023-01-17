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Аналитики HeadHunter подсчитали, сколько россиян решили начать «новую жизнь» в 2023 году

Аналитики HeadHunter подсчитали, сколько россиян решили начать «новую жизнь» в 2023 году

Наступивший год начался с поиска новой работы у 1,5 миллиона россиян. К такому выводу пришла служба исследований сервиса HeadHunter, проанализировав резюме, обновленные или открытые в первые две недели января.

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