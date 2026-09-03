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Путин призвал развивать новые виды генерации энергии

Путин призвал развивать новые виды генерации энергии

Президент России Владимир Путин 3 сентября призвал развивать новые виды генерации энергии. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков«А что касается энергетики, здесь тоже будем действовать по-современному.

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