Пробелы в законодательстве РФ не позволяют сформировать из мигрантов новые дивизии и заставить оборонять на фронте новую Родину Сергей Ищенко Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Похоже, сильно недооцененные пока нашим обществом новости почти одновременно пришли из Санкт-Петербурга и Чувашии.
Для кого паспорт РФ — еще не повод автомат в руки взять и в бой пойти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Бурцев
Так ведь москвичам бес пропитания никак- как это кармушку закрыть для них, а эти "воины", которых пытаются призвать в войска, так изначально внезапно заболели, стали инвалидами и прочая напасть на них приципилась, включая липовые справки о грыже- на стройке у московских бизнгесменов подорвались.
Ответить
2 час.
Константин Котельников
Не надо урюкам давать российское гражданств и работу в России, в войне они нам на подмога, а предатели.
Ответить
2 час.
Андрей Сушко
Да не кто им не дает гражданство, для этого надо много чего собрать и сделать(наши вон ждут сколько), им его(гражданство) покупают, а мрази его продают. Прейскурант цен озвучит по регионам?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии