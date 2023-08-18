Для кого паспорт РФ — еще не повод автомат в руки взять и в бой пойти

Владимир Бурцев Так ведь москвичам бес пропитания никак- как это кармушку закрыть для них, а эти "воины", которых пытаются призвать в войска, так изначально внезапно заболели, стали инвалидами и прочая напасть на них приципилась, включая липовые справки о грыже- на стройке у московских бизнгесменов подорвались.

Константин Котельников Не надо урюкам давать российское гражданств и работу в России, в войне они нам на подмога, а предатели.