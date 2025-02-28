Россия и КНР выразили готовность к консультациям по стратегической безопасности

ТАСС/Валерий Стурит Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине подтвердили готовность к будущим консультациям по стратегической безопасности, сообщила пресс-служба Совбеза РФ.
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