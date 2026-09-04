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Аргументы недели

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Мужчина погиб под колесами трамвая на Дальневосточном проспекте

Мужчина погиб под колесами трамвая на Дальневосточном проспекте

В Санкт-Петербурге мужчина погиб после падения под движущийся трамвай на Дальневосточном проспекте. По предварительным данным, он   потерял равновесие во время начала движения состава.

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