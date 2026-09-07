Лебединая заводь Страшная история

Пятеро друзей, путешествуя по глухим местам, решают заночевать у древнего монастыря. По слухам, его пруд проклят: каждую ночь из воды выходят двое влюбленных, чтобы искать новую жертву.
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