5 юных советских актеров, которые ушли воевать и не вернулись с фронта…

Великая Отечественная Война 1941-1945 годов стала настоящим испытанием для всего Советского Союза. Наш народ продемонстрировал всему миру свою силу волю и несгибаемый характер, переломив хребет фашисткой идеологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии