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Эштрела Амадора – Риу Аве – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Португалии, 23 декабря 2024

Эштрела Амадора – Риу Аве – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Португалии, 23 декабря 2024

В понедельник, 23 декабря, сыграют Эштрела Амадора и Риу Аве в матче 15 тура Чемпионата Португалии по футболу.

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