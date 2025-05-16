В Петрозаводске обсудили сроки газификации домов

14 мая в городской администрации собрались жители, чтобы обсудить подключение домов к газу. На встрече присутствовали глава города Инна Колыхматова, директор «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров и вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
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