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Welt предупредил Киев об опасности из-за морских дронов ВС РФ

Welt предупредил Киев об опасности из-за морских дронов ВС РФ

Украинские порты могут столкнуться с новой серьезной угрозой со стороны Армии РФ. Журналист популярного в Германии канала Welt Кристоф Ваннер предупредил, что Москва может в самое ближайшее время нанести разгромный удар по транспортной инфраструктуре с применением морских дронов.

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