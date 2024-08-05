Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто выразила недовольство решением Вашингтона. Во время пресс-конференции она заявила, что особенно ее удивило прекращение финансирования армии, передает телеканал «Рустави 2».
Прекращение финансовой помощи США удивило президента Грузии
Комментарии
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Eduard
Не за халяву жить надо,а работать и не зависить от жуликов эамерики.У нихсамих дрлгов на 35 триллионов,но наглоделают вид,что кому-то помогают!
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12 час.
Eduard
Это скорее не помощь,а взятка!
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12 час.
Eduard
Никогда Америка юлиже чем Росмия небудит,так что дайте пинка обсоскам Америки,аферистам!
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12 час.
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