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Прекращение финансовой помощи США удивило президента Грузии

Прекращение финансовой помощи США удивило президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили открыто выразила недовольство решением Вашингтона. Во время пресс-конференции она заявила, что особенно ее удивило прекращение финансирования армии, передает телеканал «Рустави 2».

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Комментарии
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Eduard
Не за халяву жить надо,а работать и не зависить от жуликов эамерики.У нихсамих дрлгов на 35 триллионов,но наглоделают вид,что кому-то помогают!
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12 час.
Eduard
Это скорее не помощь,а взятка!
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12 час.
Eduard
Никогда Америка юлиже чем Росмия небудит,так что дайте пинка обсоскам Америки,аферистам!
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12 час.

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